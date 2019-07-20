Она угнала авто, чтобы уехать домой
В минувшую пятницу около двух часов ночи на одной из улиц Читы сотрудники отдельной роты ДПС УМВД России по городу для проверки документов остановили машину «Тойота Филдер». Выяснилось, что за рулём иномарки находится 14-летняя жительница села Смоленка. Также установлено, что машина принадлежит 36-летнему жителю Читы. Позже от него поступило заявление об угоне.
Оказалось, что накануне вечером потерпевший познакомился с девушкой и привёз её в микрорайон «Северный», где с приятелями стал распивать спиртные напитки. Ночью, поняв, что домой её никто везти не собирается, девочка села за руль автомобиля нового знакомого и поехала в сторону Смоленки.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (Угон), сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
14-летняя школьница угнала машину в Чите
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Она угнала авто, чтобы уехать домой
Локализовано пять очагов
Постояльцы эвакуировались самостоятельно
Пожар произошёл в продуктовом магазине
Ущерб составил более 40 тысяч рублей
ДТП произошли с разницей в полчаса
Столкнулись две «Тойоты»
Пенсионерке с 12-летним внуком приходится одним справляться с последствиями ливня
ДТП произошло на ул. 502 километр
Женщина зарезала супруга кухонным ножом
Мужчина спилил 19 кубометров сосны
Наркотики обнаружили при личном досмотре
Следственный эксперимент показал, почему в Улан-Удэ перевернулся батут с детьми. ВИДЕО
Вор-неудачник уснул прямо на месте преступления
Курительную смесь молодой человек заказал по почте