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14-летняя школьница угнала машину в Чите

14-летняя школьница угнала машину в Чите
Происшествия, 
Она угнала авто, чтобы уехать домой

В минувшую пятницу около двух часов ночи на одной из улиц Читы сотрудники отдельной роты ДПС УМВД России по городу для проверки документов остановили машину «Тойота Филдер». Выяснилось, что за рулём иномарки находится 14-летняя жительница села Смоленка. Также установлено, что машина принадлежит 36-летнему жителю Читы. Позже от него поступило заявление об угоне.

Оказалось, что накануне вечером потерпевший познакомился с девушкой и привёз её в микрорайон «Северный», где с приятелями стал распивать спиртные напитки. Ночью, поняв, что домой её никто везти не собирается, девочка села за руль автомобиля нового знакомого и поехала в сторону Смоленки.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (Угон), сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
угон
 
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