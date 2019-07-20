В гостевом доме на Байкале произошёл пожар



19 июля в республике зарегистрировано 9 пожаров, 6 из которых произошли в районах.



В селе Турка Прибайкальского района произошёл пожар в частном гостевом доме. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горел мансардный этаж и крыша дома. Постояльцы эвакуировались самостоятельно.













Всего к ликвидации возгорания и его последствий было привлечено 11 человек, в том числе 9 работников Государственной противопожарной службы Бурятии, 3 единицы спецтехники, 1 единица вспомогательной техники. В результате пожара огнём уничтожены мансардный этаж и крыша дома на общей площади 60 кв.м. Причиной пожара, вероятно, послужило нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей - предполагается, что произошло короткое замыкание в ванной комнате. Всего к ликвидации возгорания и его последствий было привлечено 11 человек, в том числе 9 работников Государственной противопожарной службы Бурятии, 3 единицы спецтехники, 1 единица вспомогательной техники. В результате пожара огнём уничтожены мансардный этаж и крыша дома на общей площади 60 кв.м. Причиной пожара, вероятно, послужило нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей - предполагается, что произошло короткое замыкание в ванной комнате.











