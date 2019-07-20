Житель Бурятии украл телят с фермы

Ущерб составил более 40 тысяч рублей
Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Кабанскому району задержали подозреваемого в краже двух телят с животноводческой фермы в посёлке Каменск. Злоумышленником оказался ранее судимый 24-летний местный житель.
Установлено, что мужчина в конце апреля пришёл на животноводческую ферму и обратился к сторожу с просьбой продать телят. Получив отказ, он через несколько дней ночью вернулся и украл животных. Ущерб составил более 40 тысяч рублей.
Известно, что одного телёнка злоумышленник продал жительнице соседнего села. Второго - закрыл в гараже заброшенного дома в селе Тимлюй. Однако на следующий день животное было найдено местными жителями.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Ущерб составил более 40 тысяч рублей
ДТП произошли с разницей в полчаса
Столкнулись две «Тойоты»
Пенсионерке с 12-летним внуком приходится одним справляться с последствиями ливня
ДТП произошло на ул. 502 километр
Женщина зарезала супруга кухонным ножом
Мужчина спилил 19 кубометров сосны
Наркотики обнаружили при личном досмотре
Следственный эксперимент показал, почему в Улан-Удэ перевернулся батут с детьми. ВИДЕО
Вор-неудачник уснул прямо на месте преступления
Курительную смесь молодой человек заказал по почте
За минувшие выходные добровольные пожарные привлекались на тушение двух пожаров в Кижингинском и Кабанском районах
Житель Кяхты закупил мебель, организовал продажу напитков и нанял персонал
Необычное происшествие случилось ночью в Еравнинском районе
С начала 2019 года в Бурятии произошло 68 возгораний транспортных средств