Житель Бурятии украл телят с фермы



Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Кабанскому району задержали подозреваемого в краже двух телят с животноводческой фермы в посёлке Каменск. Злоумышленником оказался ранее судимый 24-летний местный житель.



Установлено, что мужчина в конце апреля пришёл на животноводческую ферму и обратился к сторожу с просьбой продать телят. Получив отказ, он через несколько дней ночью вернулся и украл животных. Ущерб составил более 40 тысяч рублей.



Известно, что одного телёнка злоумышленник продал жительнице соседнего села. Второго - закрыл в гараже заброшенного дома в селе Тимлюй. Однако на следующий день животное было найдено местными жителями.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

