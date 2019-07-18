В Бурятии врачи спасли мужчину с ножевым ранением в сердце

Гражданину Узбекистана повезло, что удар пришёлся сверху вниз
Ночью в приёмный покой республиканской клинической больницы привезли пациента без сознания в тяжёлом состоянии с геморрагическим шоком. Гражданин Узбекистана получил ножевое ранение в сердце, сообщили в пресс-службе РКБ имени Семашко.
Экстренную операцию проводил хирург отделения гнойной хирургии Булат Шоболов вместе с сердечно-сосудистым хирургом Людмилой Липатниковой.
В операционной для оперативного доступа к раненому сердцу была выполнена торакотомия - вскрытие грудной клетки. В данном случае была сделана одна из самых быстрых торакотомий в истории больницы.
- У пациента были выявлены сквозные ранения левого желудочка сердца и верхней доли левого легкого. Сердце человека разделяется перегородками на четыре камеры, которые заполняются кровью не одновременно. Две нижние толстостенные камеры – желудочки, играющие роль нагнетающего насоса; они получают кровь из верхних камер и, сокращаясь, направляют ее в артерии. Левый желудочек намного толще и массивнее других камер сердца, поскольку выполняет самую тяжёлую работу по нагнетанию крови в большой круг кровообращения; обычно толщина его стенок немногим меньше 1,5 см, - поясняют в РКБ имени Семашко.
Пациент потерял много крови, потому что ранение пришлось именно на левый желудочек. Но благодаря аппарату для сбора и очищения собственной крови получилось вернуть пациенту 2 литра потерянной крови. Также на помощь пришла и донорская кровь.
Хирурги ушили раны сердца и лёгкого. Сегодня пациент – гражданин Узбекистана – уже восстановился и благодарит врачей и медсестер: «Чувствую себя хорошо, можно сказать, пережил второе рождение. Огромное спасибо всем врачам больницы за то, что спасли мне жизнь».
Сердечно-сосудистый хирург Людмила Липатникова отмечает, что пациенту очень повезло из-за характера ранения - удар пришелся сверху внизу и поэтому вся кровь не сразу вытекла из сердца. Также пострадавшего очень быстро привезли в больницу.
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Происшествия, Фото:
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