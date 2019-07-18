18 Июля

17 Июля

Популярное

В Бурятии врачи спасли мужчину с ножевым ранением в сердце

В Бурятии врачи спасли мужчину с ножевым ранением в сердце
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Гражданину Узбекистана повезло, что удар пришёлся сверху вниз

Ночью в приёмный покой республиканской клинической больницы привезли пациента без сознания в тяжёлом состоянии с геморрагическим шоком. Гражданин Узбекистана получил ножевое ранение в сердце, сообщили в пресс-службе РКБ имени Семашко.

Экстренную операцию проводил хирург отделения гнойной хирургии Булат Шоболов вместе с сердечно-сосудистым хирургом Людмилой Липатниковой.

В операционной для оперативного доступа к раненому сердцу была выполнена торакотомия - вскрытие грудной клетки. В данном случае была сделана одна из самых быстрых торакотомий в истории больницы.

- У пациента были выявлены сквозные ранения левого желудочка сердца и верхней доли левого легкого. Сердце человека разделяется перегородками на четыре камеры, которые заполняются кровью не одновременно. Две нижние толстостенные камеры – желудочки, играющие роль нагнетающего насоса; они получают кровь из верхних камер и, сокращаясь, направляют ее в артерии. Левый желудочек намного толще и массивнее других камер сердца, поскольку выполняет самую тяжёлую работу по нагнетанию крови в большой круг кровообращения; обычно толщина его стенок немногим меньше 1,5 см, - поясняют в РКБ имени Семашко.

Пациент потерял много крови, потому что ранение пришлось именно на левый желудочек. Но благодаря аппарату для сбора и очищения собственной крови получилось вернуть пациенту 2 литра потерянной крови. Также на помощь пришла и донорская кровь.

Хирурги ушили раны сердца и лёгкого. Сегодня пациент – гражданин Узбекистана – уже восстановился и благодарит врачей и медсестер: «Чувствую себя хорошо, можно сказать, пережил второе рождение. Огромное спасибо всем врачам больницы за то, что спасли мне жизнь».

Сердечно-сосудистый хирург Людмила Липатникова отмечает, что пациенту очень повезло из-за характера ранения - удар пришелся сверху внизу и поэтому вся кровь не сразу вытекла из сердца. Также пострадавшего очень быстро привезли в больницу.


врачи операция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области утонул 50-летний мужчина
В Иркутской области утонул 50-летний мужчина
Происшествия, 18.07.2019
Его пытались спасти, но безуспешно
В Иркутской области утонул 20-летний парень
В Иркутской области утонул 20-летний парень
Происшествия, 18.07.2019
Он купался в реке вместе с девушкой
В Бурятии врачи спасли мужчину с ножевым ранением в сердце
В Бурятии врачи спасли мужчину с ножевым ранением в сердце
Происшествия, 18.07.2019
Гражданину Узбекистана повезло, что удар пришёлся сверху вниз  
В Иркутской области директор техникума фиктивно трудоустроила сына
В Иркутской области директор техникума фиктивно трудоустроила сына
Происшествия, 18.07.2019
Также она трудоустроила сына председателя экзаменационной комиссии
Читинец отсудил 300 тысяч за отбитую в СИЗО селезёнку
Читинец отсудил 300 тысяч за отбитую в СИЗО селезёнку
Происшествия, 18.07.2019
Ингодинский районный суд Читы обязал минфин России выплатить 300 тысяч рублей бывшему осуждённому за пытки в следственном изоляторе
На севере Бурятии горит 10 тысяч га леса
На севере Бурятии горит 10 тысяч га леса
Происшествия, 18.07.2019
В Северо-Байкальском районе тушат три крупных лесных пожара
Иркутятин помог мошенникам украсть у него 200 тысяч
Иркутятин помог мошенникам украсть у него 200 тысяч
Происшествия, 18.07.2019
Лжесотрудница банка убедила мужчину продиктовать код с смс
В Бурятии на Селенге утонул подросток
В Бурятии на Селенге утонул подросток
Происшествия, 18.07.2019
Подросток купался возле горы Омулевая
В Бурятии «чёрный лесоруб» нанял односельчанина
В Бурятии «чёрный лесоруб» нанял односельчанина
Происшествия, 18.07.2019
Гружённый древесиной «КамАЗ» был остановлен на 274 километре автотрассы «Улан-Удэ – Романовка» в Еравнинском районе
В Иркутской области лесник украл семян на 4 миллиона
В Иркутской области лесник украл семян на 4 миллиона
Происшествия, 18.07.2019
Семена были приготовлены для восстановления лесов
Житель Бурятии понёс мешок марихуаны в лес
Житель Бурятии понёс мешок марихуаны в лес
Происшествия, 18.07.2019
Сотрудники управления наркоконтроля в Тарбагатайском районе задержали 29-летнего местного жителя
В Бурятии нашли тело утонувшего мальчика
В Бурятии нашли тело утонувшего мальчика
Происшествия, 18.07.2019
Сегодня в Бурятии подняли тело погибшего на Селенге ребёнка
«Улан-Венеция»: Ливень в Улан-Удэ вновь привёл к проблемам
«Улан-Венеция»: Ливень в Улан-Удэ вновь привёл к проблемам
Происшествия, 18.07.2019
На улицах ломались и попадали в ДТП автомобили, люди ходили по колено в воде

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^