Читинец отсудил 300 тысяч за отбитую в СИЗО селезёнку

Ингодинский районный суд Читы обязал минфин России выплатить 300 тысяч рублей бывшему осуждённому за пытки в следственном изоляторе



Об этом сообщила правозащитная организация «Зона права» со ссылкой на представителя истца, юриста Романа Сукачева.



Инцидент произошёл в декабре 2016 года в следственном изоляторе № 1. Двое заключенных проводили уборку помещений. Два сотрудника изолятора потребовали от них дополнительно очистить помещение санитарного пропуска сборного отделения, те отказались.



- Тогда работники СИЗО из чувства мести нанесли одному из осужденных сильный удар кулаком в грудь, причинив ему физическую боль. Затем они нанесли удар в область живота второму осужденному, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края. - Не ограничившись этим, оба сотрудника продолжили его избиение, нанося удары руками и ногами, обутыми в берцовые сапоги, по голове и телу потерпевшего.



По информации «Зоны права», одному из пострадавших пришлось удалить селезенку, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью человека.



В июле 2018 года Ингодинский райсуд Читы признал работников СИЗО виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. Одному из них было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, другой получил 4 года условно, сообщает «Зона права».



