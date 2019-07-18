У него конфисковали грузовик и древесину
Лесники и сотрудники полиции в ходе рейдового патрулирования в лесах Еравнинского района Бурятии обнаружили незаконную рубку.
«Чёрный лесоруб» заготовил около 19 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 115 тысяч рублей.
Древесина и «КамАЗ» мужчины были изъяты.
В отношении правонарушителя составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности». Все материалы переданы в ОМВД по Еравнинскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии поймали «чёрного лесоруба» на «КамАЗе»
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