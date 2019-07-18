В Бурятии поймали «чёрного лесоруба» на «КамАЗе»

У него конфисковали грузовик и древесину



Лесники и сотрудники полиции в ходе рейдового патрулирования в лесах Еравнинского района Бурятии обнаружили незаконную рубку.



«Чёрный лесоруб» заготовил около 19 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 115 тысяч рублей.



Древесина и «КамАЗ» мужчины были изъяты.



В отношении правонарушителя составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности». Все материалы переданы в ОМВД по Еравнинскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



