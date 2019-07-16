Авиация перебрасывает людей на лесные пожары в Бурятии

На место действующих пожаров доставлено 15 пожарных-десантников, а также 500 кг груза



За прошедшие сутки борт Ми-8 МЧС России привлекался для переброски парашютистов-пожарных и необходимого груза в Баргузинский и Курумканский районы. В связи со сложной лесопожарной обстановкой на территории Забайкальского национального парка введён режим ЧС. Пребывание людей на территории парка ограничено. Лесной пожар также действует на территории Джергинского заповедника в Курумканском районе.



Всего вертолёт Ми-8 МЧС России совершил четыре полёта, в ходе которых на место действующих пожаров доставлено 15 пожарных-десантников, а также 500 кг груза.



Основная задача экипажей связана с защитой населённых пунктов и объектов инфраструктуры от угрозы природных пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.



В период действия особого противопожарного режима посещение лесов для населения ограничен, также запрещены любые огнеопасные работы. Не разрешается пользоваться открытым огнём, сжигать порубочные остатки, мусор, сухую траву и бытовые отходы, в том числе и на приусадебных участках. При ветреной погоде даже незначительный источник огня может привести к катастрофическим последствиям - уничтожить жилые строения и угрожать жизни людей.



При обнаружении лесного пожара обращайтесь на телефон доверия Регионального пункта диспетчерского управления 8(3012)20-44-44. При угрозе населённому пункту звоните в пожарно-спасательную службу по номеру 101. О нарушениях норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по республике - 8 (3012) 39-99-99.





