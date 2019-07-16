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Читинец продал чужую машину и уехал в Бурятию

Читинец продал чужую машину и уехал в Бурятию
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Потерпевший сам дал ключи от машины малознакомому мужчине

В отдел полиции в Чите обратился 25-летний парень и сообщил о краже своего автомобиля «Тойота Старлет».

Молодой человек сам дал ключи от своей машины малознакомому мужчине, который попросил съездить на ней до магазина. Спустя несколько часов, не дождавшись своего автомобиля, молодой человек обратился в полицию.

Позже вор был установлен и задержан в Бурятии. Им оказался ранее судимый житель Читы. Иномарку он успел продать, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль изъят и возвращён владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
кража
 
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