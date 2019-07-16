Потерпевший сам дал ключи от машины малознакомому мужчине
В отдел полиции в Чите обратился 25-летний парень и сообщил о краже своего автомобиля «Тойота Старлет».
Молодой человек сам дал ключи от своей машины малознакомому мужчине, который попросил съездить на ней до магазина. Спустя несколько часов, не дождавшись своего автомобиля, молодой человек обратился в полицию.
Позже вор был установлен и задержан в Бурятии. Им оказался ранее судимый житель Читы. Иномарку он успел продать, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль изъят и возвращён владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец продал чужую машину и уехал в Бурятию
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Участились случаи, когда мошенники при помощи специальных программ маскируют номера своих телефонов под официальные банковские
Погибших и пострадавших нет
Подозреваемых пока нет
Украденное он спрятал в доме у родственницы
Теперь у мужчины вместо глаза протез
Родные не могут связаться с ними с осени прошлого года
Горожане предлагают переименовать развязку у рынка в «водопад Виктория»
Улан-удэнцы сообщают о попадании молнии в ЛЭП
Сбитый велосипедист ехал по дороге пьяным
Пострадавшим девушкам 15 и 17 лет
Полиция возбудила уголовное дело из-за искусственной дамбы
Так закончилась ссора после распития спиртного
Ему вынесли постановление по делу об административном правонарушении
Трое мужчин занимались разбором ветхого жилья
Ущерб составил более 80 тысяч рублей