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В Бурятии сельчане незаконно соорудили дамбу на реке

В Бурятии сельчане незаконно соорудили дамбу на реке
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Полиция возбудила уголовное дело из-за искусственной дамбы

В Баунтовском районе Бурятии на берегу реки Большое Киро в водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе сельчане провели незаконные работы с помощью тяжёлой техники и бульдозеров. Трое местных жителей искусственно соорудили дамбу и котлован для сбора воды в производственных нуждах. Эти работы не были согласованы с территориальным управлением Росрыболовства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

- В связи с промывкой грунта на реке образовался шлейф мутности. Ущерб, нанесенный рыбным запасам реки, составил 13 517 рублей, - уточнили в прокуратуре.

Прокурор района направил материалы проверки в отдел МВД России по Баунтовскому эвенкийскому району. В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение поверхностных вод либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам».

Проводится предварительное расследование.
прокуратура река
 
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