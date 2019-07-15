Трое мужчин занимались разбором ветхого жилья
11 июля Братский городской суд постановил приговор в отношении двух мужчин, до смерти избивших приятеля.
Все трое мужчин работали вместе, занимались разбором ветхого жилья, проживая при этом в одном из домов, подлежащих сносу. Один из мужчин периодически брал у своих приятелей без спроса их вещи. В процессе распития спиртных напитков в ноябре 2018 года по этому поводу возник конфликт.
Чтобы наказать друга, мужчины били его руками, ногами и даже журнальным столиком. Затем, взяв потерпевшего за руки и за ноги, подкидывали его вверх, после чего он падал на пол.
Всего потерпевшему причинили более 50 повреждений различной степени тяжести, в результате которых он скончался.
Суд назначил каждому осужденному по 8 лет лишения свободы. Однако, с учетом того, что они оба ранее уже были осуждены условно, суд присоединил наказания по предыдущим приговорам и окончательно назначил наказание каждому осужденному по 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Братского городского суда.
Двое братчан избили до смерти друга, бравшего вещи без спроса
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