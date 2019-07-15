В Братске осудили «гашишную» ОПГ

Все получили реальные сроки



11 июля Братский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении организованной преступной группы из шести человек, которые занимались сбытом гашиша в городе. Приговор провозглашался два дня в связи с большим объемом. Дело при поступлении в суд состояло из 32 томов, сообщает пресс-служба Братского городского суда.



Наркоторговцы начали «работу» в ноября 2017 года и продолжали до октября 2018 года, пока не были задержаны сотрудниками полиции.



Роли в организованной группе были четко распределены от руководителя до розничного сбытчика.



Осуждённые признали вину полностью, активно способствовали раскрытию и расследованию преступлений, изобличая себя и соучастников.



Суд назначил наказание одному из организаторов преступной группы в виде лишения свободы сроком 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Второму организатору назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Остальным участникам группы назначено наказание от 5 лет до 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор не вступил в законную силу.



