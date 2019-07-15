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В Братске осудили «гашишную» ОПГ

В Братске осудили «гашишную» ОПГ
Происшествия, 
Все получили реальные сроки

11 июля Братский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении организованной преступной группы из шести человек, которые занимались сбытом гашиша в городе. Приговор провозглашался два дня в связи с большим объемом. Дело при поступлении в суд состояло из 32 томов, сообщает пресс-служба Братского городского суда.

Наркоторговцы начали «работу» в ноября 2017 года и продолжали до октября 2018 года, пока не были задержаны сотрудниками полиции.

Роли в организованной группе были четко распределены от руководителя до розничного сбытчика.

Осуждённые признали вину полностью, активно способствовали раскрытию и расследованию преступлений, изобличая себя и соучастников.

Суд назначил наказание одному из организаторов преступной группы в виде лишения свободы сроком 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Второму организатору назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Остальным участникам группы назначено наказание от 5 лет до 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

наркотики
 
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