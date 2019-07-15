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В Бурятии парень застрелил 13-летнего троюродного брата

В Бурятии парень застрелил 13-летнего троюродного брата
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Юноша заявил, что случайно выстрелил в подростка из найденного на улице пистолета

18-летний юноша задержан по подозрению в убийстве 13-летнего троюродного брата. Трагедия произошла вечером 13 июля в столярной мастерской в селе Иволгинск. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего», сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, в тот вечер молодой человек возвращался с пастбища со своим троюродным братом, которому помогал искать коров. По пути на одной из улиц в селе Иволгинск на обочине они увидели пистолет и подобрали.

Чтобы рассмотреть оружие, они зашли в расположенную неподалеку столярную мастерскую, где 18-летний молодой человек подрабатывал подмастерьем. Внутри юноша стал изучать пистолет, а затем передёрнул затвор, навёл ствол на троюродного брата и нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел, выпушенная пуля попала мальчику в грудь. Он скончался на месте.

Обвиняемый сразу позвал взрослых и рассказал, что произошло.

- На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие, конструктивно схожее с пистолетом Марголина, а также одна стреляная гильза. В ходе допроса молодой человек сообщил, что случайно выстрелил в потерпевшего из найденного на улице пистолета. Проводится комплекс следственных действий для проверки его показаний. Молодому человеку предъявлено обвинение, но окончательная квалификация его действиям будет дана по окончании всех следственных действий на основании объективной оценки собранных доказательств, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.

Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого молодого человека меры пресечения.
убийство
 
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