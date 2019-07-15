В Улан-Удэ обвалилась тротуарная плитка под водовозкой

Инцидент снял на видео бывший сумоист Анатолий Михаханов
В субботу, 13 июля в Улан-Удэ у Русского драмтеатра имени Бестужева произошёл неприятный инцидент с автомобилем-водовозом. Под его задним левым колесом обвалилась тротуарная плитка. Происходящее снял на видео бывший сумоист Анатолий Михаханов, прогуливавшийся неподалёку.
«Водитель тоже в шоке, говорит, постоянно езжу, поливаю цветы, ничего не было, а сегодня жёстко попал», - прокомментировал Анатолий.
Видео набрало больше тысячи просмотров. «Ничего себе, это так страшно, когда земля из под ног уходит...» - прокомментировала местная жительница.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня Анатолий Михаханов снялся в видеоклипе на песню «Ульгэр»
, которая входит в третий диск детской вокальный студии «Мунгэн хонхонууд».
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Инцидент снял на видео бывший сумоист Анатолий Михаханов
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