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В Улан-Удэ обвалилась тротуарная плитка под водовозкой

В Улан-Удэ обвалилась тротуарная плитка под водовозкой
Происшествия, 
Инцидент снял на видео бывший сумоист Анатолий Михаханов

В субботу, 13 июля в Улан-Удэ у Русского драмтеатра имени Бестужева произошёл неприятный инцидент с автомобилем-водовозом. Под его задним левым колесом обвалилась тротуарная плитка. Происходящее снял на видео бывший сумоист Анатолий Михаханов, прогуливавшийся неподалёку.

«Водитель тоже в шоке, говорит, постоянно езжу, поливаю цветы, ничего не было, а сегодня жёстко попал», - прокомментировал Анатолий.



Видео набрало больше тысячи просмотров. «Ничего себе, это так страшно, когда земля из под ног уходит...» - прокомментировала местная жительница.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня Анатолий Михаханов снялся в видеоклипе на песню «Ульгэр», которая входит в третий диск детской вокальный студии «Мунгэн хонхонууд».

тротуары
 
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