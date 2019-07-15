В Забайкальском нацпарке в Бурятии ввели режим ЧС

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

14 июля в Забайкальском национальном парке ввели режим ЧС в связи с действующим лесным пожаром



Введено ограничение на пребывание в лесах Забайкальского нацпарка граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и их представителей, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Исключение для:



- граждан, постоянно проживающих и имеющих прописку на территории Забайкальского национального парка, а также их родственников, приезжающих в гости, при условии проживания в границах населенных пунктов парка и наличии разрешения на посещение;



- организованных экскурсий в присутствии гидов-проводников (экскурсоводов) в рамках договоров на осуществление рекреационной деятельности, либо имеющих согласование руководства учреждения на проведение экскурсии;



- должностных лиц, осуществляющих государственный надзор за функционированием особо охраняемых природных территорий, сотрудников полиции и иных органов, задействованных в выявлении и пресечении правонарушений.



На всей территории Забайкальского национального парка введён запрет на разведение костров и иных источников открытого огня, в том числе в пределах специально предусмотренных для этого местах.



