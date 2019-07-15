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В Забайкальском нацпарке в Бурятии ввели режим ЧС

В Забайкальском нацпарке в Бурятии ввели режим ЧС
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
14 июля в Забайкальском национальном парке ввели режим ЧС в связи с действующим лесным пожаром

Введено ограничение на пребывание в лесах Забайкальского нацпарка граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и их представителей, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Исключение для:

- граждан, постоянно проживающих и имеющих прописку на территории Забайкальского национального парка, а также их родственников, приезжающих в гости, при условии проживания в границах населенных пунктов парка и наличии разрешения на посещение;

- организованных экскурсий в присутствии гидов-проводников (экскурсоводов) в рамках договоров на осуществление рекреационной деятельности, либо имеющих согласование руководства учреждения на проведение экскурсии;

- должностных лиц, осуществляющих государственный надзор за функционированием особо охраняемых природных территорий, сотрудников полиции и иных органов, задействованных в выявлении и пресечении правонарушений.

На всей территории Забайкальского национального парка введён запрет на разведение костров и иных источников открытого огня, в том числе в пределах специально предусмотренных для этого местах.

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