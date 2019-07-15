Женщина забыла мобильный в салоне машины
Ночью 14 июля в отдел полиции в Улан-Удэ поступило сообщение от 44-летней местной жительницы о том, что у неё украли телефон.
Пропажу она обнаружила, выйдя из такси. Через службу заказа такси женщина связалась с доставившим её на адрес водителем. Молодой человек ответил, что не нашёл телефон в салоне автомобиля. Ущерб составил более 26 тысяч рублей.
Позже 20-летний таксист был задержан.
Установлено, что, обнаружив в салоне выпавший у клиентки мобильный, он вынул сим-карту, телефон временно спрятал. По его словам, устройством он планировал пользоваться сам.
Ранее парень привлекался к уголовной ответственности за уклонение от прохождения военной службы.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ таксист присвоил телефон пассажирки
Происшествия, Фото:
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