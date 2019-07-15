В Улан-Удэ таксист присвоил телефон пассажирки

Женщина забыла мобильный в салоне машины



Ночью 14 июля в отдел полиции в Улан-Удэ поступило сообщение от 44-летней местной жительницы о том, что у неё украли телефон.



Пропажу она обнаружила, выйдя из такси. Через службу заказа такси женщина связалась с доставившим её на адрес водителем. Молодой человек ответил, что не нашёл телефон в салоне автомобиля. Ущерб составил более 26 тысяч рублей.



Позже 20-летний таксист был задержан.



Установлено, что, обнаружив в салоне выпавший у клиентки мобильный, он вынул сим-карту, телефон временно спрятал. По его словам, устройством он планировал пользоваться сам.



Ранее парень привлекался к уголовной ответственности за уклонение от прохождения военной службы.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

