Барсетку с документами, банковскими картами и деньгами стащил ранее судимый мужчина
Днём 10 июля в отдел полиции Советского района Улан-Удэ обратился житель села Селендума. 35-летний мужчина рассказал о том, что оставил барсетку с документами, банковскими картами и деньгами на прилавке торгового центра. Когда вернулся, сумки уже не было. Ущерб составил около 28 тысяч рублей.
По горячим следам был задержан ранее судимый за наркопреступление 43-летний житель Селенгинского района.
Установлено, что злоумышленник, укравший с прилавка барсетку, воспользовался банковской картой для покупки продуктов питания в другом магазине. Наличные он также потратил на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело. Украденные документы у злоумышленника изъяты, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
У жителя Бурятии украли барсетку в торговом центре
Происшествия, Фото:
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