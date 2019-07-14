У жителя Бурятии украли барсетку в торговом центре

Барсетку с документами, банковскими картами и деньгами стащил ранее судимый мужчина



Днём 10 июля в отдел полиции Советского района Улан-Удэ обратился житель села Селендума. 35-летний мужчина рассказал о том, что оставил барсетку с документами, банковскими картами и деньгами на прилавке торгового центра. Когда вернулся, сумки уже не было. Ущерб составил около 28 тысяч рублей.



По горячим следам был задержан ранее судимый за наркопреступление 43-летний житель Селенгинского района.



Установлено, что злоумышленник, укравший с прилавка барсетку, воспользовался банковской картой для покупки продуктов питания в другом магазине. Наличные он также потратил на собственные нужды.



Возбуждено уголовное дело. Украденные документы у злоумышленника изъяты, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

