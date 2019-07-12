В Иркутске трое полицейских избили свидетеля и угрожали изнасилованием

Сотрудники полиции использовали палки, кресла и наручники, чтобы добиться показаний



В Иркутске трое полицейских избили свидетеля по уголовному делу. Чтобы получить показания о причастности брата свидетеля к убийству, сотрудники полиции угрожали ему изнасилованием близкого родственника. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Каждый из полицейских наносил сильные удары с применением резиновой палки, пока жертва был закован в наручники. Мужчине также ограничивали доступ кислорода.



При этом свидетель никаких противоправных действий не совершал.



После служебной проверки полицейские были уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Их непосредственных руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.



Суд приговорил двоих экс-полицейских к лишению свободы на сроки 3 года 6 месяцев и 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, одного – на срок 3 года условно, с испытательным сроком 4 года. Каждый осуждённый лишён права занимать должности представителя власти в правоохранительных органах сроком на 3 года.



