Сотрудники полиции использовали палки, кресла и наручники, чтобы добиться показаний
В Иркутске трое полицейских избили свидетеля по уголовному делу. Чтобы получить показания о причастности брата свидетеля к убийству, сотрудники полиции угрожали ему изнасилованием близкого родственника. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Каждый из полицейских наносил сильные удары с применением резиновой палки, пока жертва был закован в наручники. Мужчине также ограничивали доступ кислорода.
При этом свидетель никаких противоправных действий не совершал.
После служебной проверки полицейские были уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Их непосредственных руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.
Суд приговорил двоих экс-полицейских к лишению свободы на сроки 3 года 6 месяцев и 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, одного – на срок 3 года условно, с испытательным сроком 4 года. Каждый осуждённый лишён права занимать должности представителя власти в правоохранительных органах сроком на 3 года.
В Иркутске трое полицейских избили свидетеля и угрожали изнасилованием
Происшествия, Фото:
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