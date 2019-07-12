Иркутянин под наркотиками изнасиловал несовершеннолетнюю

Он угрожал её убить



Житель Иркутска, будучи в состоянии наркотического опьянения, обманом заманил несовершеннолетнюю девушку в квартиру. После совершил насильственные действия сексуального характера. При этом насильник угрожал девушке убийством.



Он причинил девушек телесные повреждения, у неё множественные кровоподтеки в области лица и шеи.



Затем мужчина отнял у своей жертвы 400 рублей и сотовый телефон.



На суде подсудимый вину признал частично, но его виновность подтвердилась письменными доказательствами.



Мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Иркутска.



