В Забайкалье телефоны осуждённым пытались передать с картошкой

Сотрудники учреждения обнаружили пять сотовых в мешке с картофелем



Сотрудники исправительной колонии №8 в посёлке Карымское при досмотре продуктов питания изъявили свёрток, в котором находились пять сотовых телефонов.



Свёрток, спрятанный ухищрённым способом, был обнаружен в мешке с картофелем, который везли в столовую для осуждённых. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.



Справка:



Передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечёт наложение административного штрафа в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещённых предметов, веществ или продуктов питания.

