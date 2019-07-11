Сотрудники учреждения обнаружили пять сотовых в мешке с картофелем
Сотрудники исправительной колонии №8 в посёлке Карымское при досмотре продуктов питания изъявили свёрток, в котором находились пять сотовых телефонов.
Свёрток, спрятанный ухищрённым способом, был обнаружен в мешке с картофелем, который везли в столовую для осуждённых. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.
Справка:
Передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечёт наложение административного штрафа в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещённых предметов, веществ или продуктов питания.
В Забайкалье телефоны осуждённым пытались передать с картошкой
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