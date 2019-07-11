В Иркутской области полицейский угрожал задержанному пистолетом

Уже уволенный из рядов полиции мужчина предстанет перед судом



Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего младшего оперуполномоченного линейного отдела МВД России на станции Иркутск-Пассажирский. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, совершённом с применением насилия и с угрозой его применения, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте.



По данным следствия, в декабре 2018 года в помещении Слюдянского линейного пункта полиции обвиняемый ударил по голове задержанного.



Затем полицейский без оснований привёл в готовность табельный боевой пистолет и приставил его к голове мужчины. При этом он угрожал выстрелить.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

