Уже уволенный из рядов полиции мужчина предстанет перед судом
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего младшего оперуполномоченного линейного отдела МВД России на станции Иркутск-Пассажирский. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, совершённом с применением насилия и с угрозой его применения, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте.
По данным следствия, в декабре 2018 года в помещении Слюдянского линейного пункта полиции обвиняемый ударил по голове задержанного.
Затем полицейский без оснований привёл в готовность табельный боевой пистолет и приставил его к голове мужчины. При этом он угрожал выстрелить.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Иркутской области полицейский угрожал задержанному пистолетом
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