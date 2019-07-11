8-летний мальчик и 16-летний подросток утонули в Иркутской области

Две трагедии произошли в один день



Вечером 10 июля в протоке реки Ока в городе Зима Иркутской области утонул 8-летний мальчик.



Он пришёл на реку в компании старшего брата и друга. Двое ребят решили искупаться. Вошли в воду, но когда пологое дно резко оборвалось, запаниковали, потеряв опору. Одному из них удалось выбраться на берег, второй скрылся под водой.



Не увидев младшего брата, подросток побежал за родителями. Те позвонили в службу спасения и до прибытия сотрудников пытались сами найти ребёнка.



Около 20 часов водолазы центрального поисково-спасательного отряда Саянска подняли со дна тело погибшего.



В Нижнеудинском районе на реке Катарбейке было обнаружено тело 16-летнего подростка, незадолго до этого ушедшего купаться со сверстником.



- В жаркие дни опасность гибели детей на водоемах возрастает многократно. К сожалению, ежедневных профилактических межведомственных патрулирований, бесед с жителями и отдыхающими недостаточно, когда элементарные правила безопасности на воде не соблюдаются. Купание в необорудованных местах в отсутствие контроля со стороны взрослых приводит к таким трагедиям, - подчеркнул Николай Маслаков, инспектор по маломерным судам Зиминской группы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области.





По информации ГУ МЧС по Иркутской области



