Две трагедии произошли в один день
Вечером 10 июля в протоке реки Ока в городе Зима Иркутской области утонул 8-летний мальчик.
Он пришёл на реку в компании старшего брата и друга. Двое ребят решили искупаться. Вошли в воду, но когда пологое дно резко оборвалось, запаниковали, потеряв опору. Одному из них удалось выбраться на берег, второй скрылся под водой.
Не увидев младшего брата, подросток побежал за родителями. Те позвонили в службу спасения и до прибытия сотрудников пытались сами найти ребёнка.
Около 20 часов водолазы центрального поисково-спасательного отряда Саянска подняли со дна тело погибшего.
В Нижнеудинском районе на реке Катарбейке было обнаружено тело 16-летнего подростка, незадолго до этого ушедшего купаться со сверстником.
- В жаркие дни опасность гибели детей на водоемах возрастает многократно. К сожалению, ежедневных профилактических межведомственных патрулирований, бесед с жителями и отдыхающими недостаточно, когда элементарные правила безопасности на воде не соблюдаются. Купание в необорудованных местах в отсутствие контроля со стороны взрослых приводит к таким трагедиям, - подчеркнул Николай Маслаков, инспектор по маломерным судам Зиминской группы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области.
По информации ГУ МЧС по Иркутской области
8-летний мальчик и 16-летний подросток утонули в Иркутской области
Происшествия, Фото:
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