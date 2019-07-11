Пожарные эвакуировали жителей многоэтажки
Пожар в трёхкомнатной квартире в городе Саянска Иркутской области вспыхнул поздним вечером 10 июня. Очевидцы сообщили диспетчеру пожарной охраны, что с третьего этажа жилой пятиэтажки в микрорайоне Юбилейный идёт густой дым.
На момент прибытия первого подразделения пожарных из окон горящей квартиры был виден открытый огонь.
По трёхколенной лестнице огнеборцы поднялись на третий этаж. Выбив окно, они проникли в квартиру, в которой, по словам соседей, могла находиться молодая семья с ребёнком. Убедившись, что хозяева отсутствуют, пожарные приступили к тушению. В это же время звено газодымозащитной службы из задымленного подъезда спасло пять жильцов верхних этажей.
Пожарные справились с огнём в считанные минуты, очагом возгорания стала бытовая техника.
- По предварительным данным причиной пожара могла стать аварийная работа холодильника. Современная бытовая техника, несмотря на то, что оснащена новейшими программами по обеспечению бесперебойного функционирования и безопасности, все-таки нуждается в профилактике специалистов. На лопастях охлаждающего оборудования скапливаются клубы пыли, которые легко воспламеняются даже от небольшой искры, - пояснил дознаватель МЧС России Роман Голубь.
В результате пожара на кухне повреждена бытовая техника на площади 2 квадратных метра, квартира закопчена по всей площади. Никто из жильцов многоэтажки не пострадал, после тщательного проветривания помещения они вернулись в свои квартиры, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области неисправный холодильник привёл к пожару
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожарные эвакуировали жителей многоэтажки
9 июля сотрудники полиции и лесхоза в Тарбагатайском участковом лесничестве заметили гружённый древесиной грузовой автомобиль, отъезжавший с места рубки
Мотогонщик из Монголии получил тяжёлую травму головы во время ралли в Бурятии
Неадекватный мужчина сильно перепугал спящих женщин
Дети играли на чердаке незадолго до пожара
Всё произошло на остановке «Геологическая»
Банковскую карту и чужой паспорт он нашёл у дома
Полячка Джоана упала с мотоцикла в путешествии по Бурятии
На суде он заявил о своей непричастности к жестокому убийству
Произошёл пожар в квартире многоквартирного дома
Рейс 9103 сообщением «Чита-Хабаровск», который должен был вылететь из забайкальской столицы в 08:00
46-летний водитель получил травмы
ДТП произошло прямо на «зебре»
Вечером оборвался провод
За сутки в Бурятии произошло 14 лесных пожаров