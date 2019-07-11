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В Иркутской области неисправный холодильник привёл к пожару

В Иркутской области неисправный холодильник привёл к пожару
Происшествия, 
Пожарные эвакуировали жителей многоэтажки

Пожар в трёхкомнатной квартире в городе Саянска Иркутской области вспыхнул поздним вечером 10 июня. Очевидцы сообщили диспетчеру пожарной охраны, что с третьего этажа жилой пятиэтажки в микрорайоне Юбилейный идёт густой дым.

На момент прибытия первого подразделения пожарных из окон горящей квартиры был виден открытый огонь.

По трёхколенной лестнице огнеборцы поднялись на третий этаж. Выбив окно, они проникли в квартиру, в которой, по словам соседей, могла находиться молодая семья с ребёнком. Убедившись, что хозяева отсутствуют, пожарные приступили к тушению. В это же время звено газодымозащитной службы из задымленного подъезда спасло пять жильцов верхних этажей.

Пожарные справились с огнём в считанные минуты, очагом возгорания стала бытовая техника.

- По предварительным данным причиной пожара могла стать аварийная работа холодильника. Современная бытовая техника, несмотря на то, что оснащена новейшими программами по обеспечению бесперебойного функционирования и безопасности, все-таки нуждается в профилактике специалистов. На лопастях охлаждающего оборудования скапливаются клубы пыли, которые легко воспламеняются даже от небольшой искры, - пояснил дознаватель МЧС России Роман Голубь.

В результате пожара на кухне повреждена бытовая техника на площади 2 квадратных метра, квартира закопчена по всей площади. Никто из жильцов многоэтажки не пострадал, после тщательного проветривания помещения они вернулись в свои квартиры, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
пожар
 
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