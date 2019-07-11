В Бурятии поймали «чёрных лесорубов» с грузовиком древесины

Происшествия, Фото: из архива

9 июля сотрудники полиции и лесхоза в Тарбагатайском участковом лесничестве заметили гружённый древесиной грузовой автомобиль, отъезжавший с места рубки



Предъявить документы, разрешающие заготовку леса, граждане не смогли. 26-летний пассажир признался в её нелегальности, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Всего мужчины спилили около шести кубометров сосен. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 59 тысяч рублей.



В 2016 году молодой человек привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, но должных выводов не сделал.



10 июля за незаконную рубку в том же лесничестве задержан 20-летний житель села Куйтун. Он заготовил более трёх кубометров деревьев. Ущерб оценивается в 26 тысяч рублей.



С мест происшествий изъяты древесина, бензопилы, грузовые автомашины. Возбуждены уголовные дела. Также в отношении граждан составлены протоколы по ст. 8.32 КоАП РФ – за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима.



