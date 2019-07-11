9 июля сотрудники полиции и лесхоза в Тарбагатайском участковом лесничестве заметили гружённый древесиной грузовой автомобиль, отъезжавший с места рубки
Предъявить документы, разрешающие заготовку леса, граждане не смогли. 26-летний пассажир признался в её нелегальности, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Всего мужчины спилили около шести кубометров сосен. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 59 тысяч рублей.
В 2016 году молодой человек привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, но должных выводов не сделал.
10 июля за незаконную рубку в том же лесничестве задержан 20-летний житель села Куйтун. Он заготовил более трёх кубометров деревьев. Ущерб оценивается в 26 тысяч рублей.
С мест происшествий изъяты древесина, бензопилы, грузовые автомашины. Возбуждены уголовные дела. Также в отношении граждан составлены протоколы по ст. 8.32 КоАП РФ – за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима.
В Бурятии поймали «чёрных лесорубов» с грузовиком древесины
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожарные эвакуировали жителей многоэтажки
9 июля сотрудники полиции и лесхоза в Тарбагатайском участковом лесничестве заметили гружённый древесиной грузовой автомобиль, отъезжавший с места рубки
Мотогонщик из Монголии получил тяжёлую травму головы во время ралли в Бурятии
Неадекватный мужчина сильно перепугал спящих женщин
Дети играли на чердаке незадолго до пожара
Всё произошло на остановке «Геологическая»
Банковскую карту и чужой паспорт он нашёл у дома
Полячка Джоана упала с мотоцикла в путешествии по Бурятии
На суде он заявил о своей непричастности к жестокому убийству
Произошёл пожар в квартире многоквартирного дома
Рейс 9103 сообщением «Чита-Хабаровск», который должен был вылететь из забайкальской столицы в 08:00
46-летний водитель получил травмы
ДТП произошло прямо на «зебре»
Вечером оборвался провод
За сутки в Бурятии произошло 14 лесных пожаров