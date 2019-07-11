В Бурятии дети подожгли крышу гаража

Дети играли на чердаке незадолго до пожара



За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 13 пожаров. Погибших и пострадавших нет. Причиной одного из возгораний стала шалость детей с огнём, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



Вчера днём загорелся гараж в городе Гусиноозёрск Селенгинского района. Уже через две минуты огнеборцы были на месте. На момент их прибытия горела крыша строения.



- Очаг пожара находился в чердачном помещении. Известно, что незадолго до возгорания, очевидцы заметили детей, играющих на чердаке, - рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Селенгинского района ГУ МЧС по Бурятии Андрей Зазулин.



Сейчас по факту пожара проводится проверка. Выгорело потолочное перекрытие гаража на площади 6 кв.м.

