Дети играли на чердаке незадолго до пожара
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 13 пожаров. Погибших и пострадавших нет. Причиной одного из возгораний стала шалость детей с огнём, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Вчера днём загорелся гараж в городе Гусиноозёрск Селенгинского района. Уже через две минуты огнеборцы были на месте. На момент их прибытия горела крыша строения.
- Очаг пожара находился в чердачном помещении. Известно, что незадолго до возгорания, очевидцы заметили детей, играющих на чердаке, - рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Селенгинского района ГУ МЧС по Бурятии Андрей Зазулин.
Сейчас по факту пожара проводится проверка. Выгорело потолочное перекрытие гаража на площади 6 кв.м.
В Бурятии дети подожгли крышу гаража
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