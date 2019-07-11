Улан-удэнец выбросил полкило марихуаны при виде полицейских

Происшествия, Фото: из архива

Всё произошло на остановке «Геологическая»



Днём 9 июля сотрудники патрульно-постовой службы на остановке общественного транспорта «Геологическая» задержали 45-летнего мужчину.



Он подходил под описание подозреваемого, разыскивавшегося за кражу. При виде сотрудников полиции мужчина выбросил из рук пакет. Как оказалось впоследствии, в пакете находилось 566 граммов марихуаны.



Коноплю он собрал неподалеку от села Тарбагатай и возвращался домой.



Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Ведется следствие.



Причастность гражданина к краже не подтвердилась, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

