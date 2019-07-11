Банковскую карту и чужой паспорт он нашёл у дома
В Улан-Удэ оперативники раскрыли кражу денег с банковской карты, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
40-летний житель Октябрьского района украл с карты проживающего неподалеку гражданина около трёх тысяч рублей. Карту вместе с паспортом, потерянные владельцем, он нашёл на улице недалеко от собственного дома. Картой с бесконтактной системой расчёта он платил за покупки в магазинах города.
Около 16 лет назад мужчина привлекался к уголовной ответственности. Постоянного источника дохода не имеет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Улан-удэнец платил в магазинах найденной картой
Происшествия, Фото:
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