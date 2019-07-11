Улан-удэнец платил в магазинах найденной картой

Банковскую карту и чужой паспорт он нашёл у дома



В Улан-Удэ оперативники раскрыли кражу денег с банковской карты, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



40-летний житель Октябрьского района украл с карты проживающего неподалеку гражданина около трёх тысяч рублей. Карту вместе с паспортом, потерянные владельцем, он нашёл на улице недалеко от собственного дома. Картой с бесконтактной системой расчёта он платил за покупки в магазинах города.



Около 16 лет назад мужчина привлекался к уголовной ответственности. Постоянного источника дохода не имеет.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



