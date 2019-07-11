Произошёл пожар в квартире многоквартирного дома
В городе Закаменск накануне произошёл пожар в квартире многоквартирного дома. На момент прибытия пожарной охраны горели матрац и диван.
Всего к ликвидации возгорания и его последствий было привлечено девять работников экстренных служб, две единицы спецтехники и две единицы вспомогательной техники.
Причины пожара устанавливаются.
Всего в Бурятии за сутки произошло 13 пожаров, 9 из которых зарегистрированы в районах. Основной причиной пожаров послужило неосторожное обращение с огнем.
Так, в Кяхте сгорел дощатый забор. Загорания мусора произошли в Иволгинском, Северо-Байкальском, Прибайкальском, Тункинском районах, травы – в Кабанском районе, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии диван с матрацем тушили девять человек
Происшествия, Фото:
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