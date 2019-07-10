Иркутянина оштрафовали за открытки с Гитлером и Муссолини

Он хотел продать открыть в Интернете



Житель Иркутска наказан за пропаганду нацистской символики, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.



Мужчина разместил на «Авито» открытки с изображениями политических лидеров национал-социалистической рабочей партии Германии и фашистской Италии Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, а также военной техники Третьего рейха.



Иркутянину назначен штраф в размере тысячи рублей.





