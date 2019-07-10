26-летний иркутянин устроил наркопритон

26-летний иркутянин с мая 2019 года устроил в своей квартире на улице Лыткина наркопритон



В его жилище полицейские обнаружили и изъяли шприцы и иные вещественные доказательства. Кроме того, оперативники установили четверых наркозависимых граждан, регулярно посещавших наркопритон, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Задержанный пять раз привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и в декабре 2018 года освободился из мест лишения свободы.



Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притона или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Санкция данной статьи предполагает наказание в виде 4 лет лишения свободы.



Только с начала года в Иркутской области пресечена деятельность 16 наркопритонов.



Полиция обращается к гражданам с просьбой проявлять активную гражданскую позицию в борьбе с наркоманией и сообщать о фактах продажи запрещенных веществ или организации притонов в органы внутренних дел или по телефону 02 (102 с мобильного).





