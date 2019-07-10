В Иркутске произошла авария сразу с 10 автомобилями

В ДТП пострадали два человека
Накануне в микрорайоне Синюшина гора в Иркутске произошло ДТП с участием 10 автомобилей.
28-летний водитель большегруза «Мерседес» не справился с управлением и допустил столкновение с девятью транспортными средствами, в том числе и пригородным автобусом.
В результате случившегося пострадали водители иномарок «Киа» и «Хонда».
На месте аварии три экипажа ГИБДД составляли необходимые материалы и регулировали дорожное движение на затруднённом участке пути.
В настоящее время полицейские работают над дачей правовой оценки действиям участников дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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