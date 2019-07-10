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Число погибших при наводнении в Иркутской области выросло до 24 человек

Число погибших при наводнении в Иркутской области выросло до 24 человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Продолжается розыск ещё девяти человек

Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 24 человек. Ещё девять человек числятся пропавшими без вести

С 25 июня в семи районах Иркутской области подтопило 107 населенных пунктов, 10 883 жилых дома, в которых проживают 34 188 человек, а также 49 социально значимых объектов, 11051 приусадебный участок. В ликвидации последствий ЧС и помощи населению задействованы 3,5 тысячи человек, 776 единицы техники, 60 плавсредств, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Также, в ночь с 9 на 10 июля военная колонна из почти 60 единиц специальной тяжелой и автомобильной техники прибыла из Абакана в зону чрезвычайной ситуации в Иркутской области - город Тулун.

В составе колонны экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, автогрейдеры, катки, автокраны и техника обеспечения.

Техника механизированного батальона железнодорожного соединения совершила марш более 1 тысячи км. Перед выполнением задач техника пройдет обслуживание, а водительский состав и военнослужащие обеспечения будут провакцинированы.

После этого, подразделения батальона приступят к немедленному восстановлению подъездных дорог к жилым домам и районам, оказавшимся в зоне паводка, а также примут участие в восстановлении и наращивании берегового защитного вала.

Военнослужащие группировки минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка. Военные оказывают помощь пострадавшему населению.

Штаб по управлению группировкой развернут в городе Тулун, об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

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