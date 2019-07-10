Число погибших при наводнении в Иркутской области выросло до 24 человек

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Продолжается розыск ещё девяти человек



Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 24 человек. Ещё девять человек числятся пропавшими без вести



С 25 июня в семи районах Иркутской области подтопило 107 населенных пунктов, 10 883 жилых дома, в которых проживают 34 188 человек, а также 49 социально значимых объектов, 11051 приусадебный участок. В ликвидации последствий ЧС и помощи населению задействованы 3,5 тысячи человек, 776 единицы техники, 60 плавсредств, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



Также, в ночь с 9 на 10 июля военная колонна из почти 60 единиц специальной тяжелой и автомобильной техники прибыла из Абакана в зону чрезвычайной ситуации в Иркутской области - город Тулун.



В составе колонны экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, автогрейдеры, катки, автокраны и техника обеспечения.



Техника механизированного батальона железнодорожного соединения совершила марш более 1 тысячи км. Перед выполнением задач техника пройдет обслуживание, а водительский состав и военнослужащие обеспечения будут провакцинированы.



После этого, подразделения батальона приступят к немедленному восстановлению подъездных дорог к жилым домам и районам, оказавшимся в зоне паводка, а также примут участие в восстановлении и наращивании берегового защитного вала.



Военнослужащие группировки минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка. Военные оказывают помощь пострадавшему населению.



Штаб по управлению группировкой развернут в городе Тулун, об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.



