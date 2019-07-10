Продолжается розыск ещё девяти человек
Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 24 человек. Ещё девять человек числятся пропавшими без вести
С 25 июня в семи районах Иркутской области подтопило 107 населенных пунктов, 10 883 жилых дома, в которых проживают 34 188 человек, а также 49 социально значимых объектов, 11051 приусадебный участок. В ликвидации последствий ЧС и помощи населению задействованы 3,5 тысячи человек, 776 единицы техники, 60 плавсредств, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Также, в ночь с 9 на 10 июля военная колонна из почти 60 единиц специальной тяжелой и автомобильной техники прибыла из Абакана в зону чрезвычайной ситуации в Иркутской области - город Тулун.
В составе колонны экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, автогрейдеры, катки, автокраны и техника обеспечения.
Техника механизированного батальона железнодорожного соединения совершила марш более 1 тысячи км. Перед выполнением задач техника пройдет обслуживание, а водительский состав и военнослужащие обеспечения будут провакцинированы.
После этого, подразделения батальона приступят к немедленному восстановлению подъездных дорог к жилым домам и районам, оказавшимся в зоне паводка, а также примут участие в восстановлении и наращивании берегового защитного вала.
Военнослужащие группировки минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка. Военные оказывают помощь пострадавшему населению.
Штаб по управлению группировкой развернут в городе Тулун, об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Число погибших при наводнении в Иркутской области выросло до 24 человек
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина предстанет перед судом за убийство
В ДТП пострадали два человека
Улан-удэнец продал украденный на берегу реки телефон
Продолжается розыск ещё девяти человек
Он хотел вернуть проигранные деньги
Женщина добралась до дома на чужом автомобиле и оставила его возле подъезда
В улан-удэнском детском лагере, вопреки правилам и здравому смыслу, развели огонь рядом с сухостоем
Автомобилист «пристроился» прямо за вагоном (видео)
Общий ущерб, причинённый «РЖД», превысил 2 миллиона рублей
Он помог ему добраться до травмпункта и украл его вещи
Кража произошла на Батарейке
Пистолет хулиган закопал в картофельных грядках
Огнеборцы МЧС помогли выбраться гражданам из перевернувшегося автобуса
В Бурятии с нарушениями составляли статистику преступлений
Женщину приговорили к 4 годам лишения свободы