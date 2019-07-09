«Чёрных лесорубов» в Бурятии выдал звук бензопилы

Во время рейдового патрулирования в лесах Заиграевского района лесники с сотрудниками полиции услышали звук бензопилы



Углубившись в лес, они обнаружили двух мужчин, которые заготавливали древесину. На просьбу представить правоустанавливающие документы мужчины сознались в незаконной рубке, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.



Всего они заготовили около 5 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 53 тысяч рублей.



Правонарушителями оказались временно не работающие жители посёлка Заиграево.



Незаконно заготовленная древесина и бензопила были изъяты.



В отношении мужчин составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.



За нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность.



О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов..

