Во время рейдового патрулирования в лесах Заиграевского района лесники с сотрудниками полиции услышали звук бензопилы
Углубившись в лес, они обнаружили двух мужчин, которые заготавливали древесину. На просьбу представить правоустанавливающие документы мужчины сознались в незаконной рубке, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.
Всего они заготовили около 5 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 53 тысяч рублей.
Правонарушителями оказались временно не работающие жители посёлка Заиграево.
Незаконно заготовленная древесина и бензопила были изъяты.
В отношении мужчин составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.
За нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность.
О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов..
«Чёрных лесорубов» в Бурятии выдал звук бензопилы
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