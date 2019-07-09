В Бурятии треть наездов происходит на «зебрах»

Операция «Пешеходный переход» стартовала в Бурятии



С начала года на дорогах Бурятии зарегистрировано 165 наездов на пешеходов, в результате которых 14 человек погибли и 167 получили травмы различной степени тяжести. Около трети наездов на пешеходов совершены на пешеходных переходах. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.



При этом в 76 ДТП, связанных с наездами на пешеходов, сотрудники ДПС выявили недостатки эксплуатационного состояния пешеходных переходов. Это отсутствие горизонтальной дорожной разметки «Зебра», отсутствие, неправильное применение дорожных знаков, недостатки зимнего содержания, отсутствие пешеходных ограждений и стационарного искусственного освещения.



Чтобы привести в порядок пешеходные переходы, а также предупредить и пресечь ДТП с участием пешеходов, с 8 по 27 июля в Бурятии проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».



Сотрудники ГИБДД обследуют состояние пешеходных переходов и примыкающих к ним участков автомобильных дорог. Особое внимание будет уделено состоянию пешеходных переходов, размещенных вблизи образовательных учреждений.



Кроме того, будут задокументированы факты отступления от требований к освещенности пешеходных переходов, прямой и боковой видимости, сцепных качеств дорожных покрытий, светотехническим параметрам светофоров, дорожных знаков и разметки, а также других показателей.



Сотрудники ГИБДД проведут оценку обоснованности организации наземных пешеходных переходов и эффективности применяемых на них технических средств организации дорожного движения. Также будет обращено внимание на правильность размещения примыкающих к ним остановочных павильонов общественного транспорта и обустроенность подходов (тротуаров, пешеходных дорожек).

