Операция «Пешеходный переход» стартовала в Бурятии
С начала года на дорогах Бурятии зарегистрировано 165 наездов на пешеходов, в результате которых 14 человек погибли и 167 получили травмы различной степени тяжести. Около трети наездов на пешеходов совершены на пешеходных переходах. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.
При этом в 76 ДТП, связанных с наездами на пешеходов, сотрудники ДПС выявили недостатки эксплуатационного состояния пешеходных переходов. Это отсутствие горизонтальной дорожной разметки «Зебра», отсутствие, неправильное применение дорожных знаков, недостатки зимнего содержания, отсутствие пешеходных ограждений и стационарного искусственного освещения.
Чтобы привести в порядок пешеходные переходы, а также предупредить и пресечь ДТП с участием пешеходов, с 8 по 27 июля в Бурятии проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».
Сотрудники ГИБДД обследуют состояние пешеходных переходов и примыкающих к ним участков автомобильных дорог. Особое внимание будет уделено состоянию пешеходных переходов, размещенных вблизи образовательных учреждений.
Кроме того, будут задокументированы факты отступления от требований к освещенности пешеходных переходов, прямой и боковой видимости, сцепных качеств дорожных покрытий, светотехническим параметрам светофоров, дорожных знаков и разметки, а также других показателей.
Сотрудники ГИБДД проведут оценку обоснованности организации наземных пешеходных переходов и эффективности применяемых на них технических средств организации дорожного движения. Также будет обращено внимание на правильность размещения примыкающих к ним остановочных павильонов общественного транспорта и обустроенность подходов (тротуаров, пешеходных дорожек).
В Бурятии треть наездов происходит на «зебрах»
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Свою жертву убийца скинул в смотровую яму в гараже
Операция «Пешеходный переход» стартовала в Бурятии
Отчим вступился за женщину
Он продал его на одном из рынков города
Автомобиль участников ралли «Шёлковый путь» в Бурятии пришлось эвакуировать тросом
По состоянию на 9 июля, поисково-спасательные службы обнаружили тела 23 человек, погибших в результате наводнения в Иркутской области
За полгода произошло 486 ДТП, за такой же период прошлого года - 516
Мужчина украл технику на 25 тысяч рублей
Такие кражи совершаются с 3 часов ночи до 6 утра
Мужчина воспользовался моментом, пока женщина находилась в салоне красоты
Кража произошла на остановке «Виадук»
Жильцы разместились у родственников
В Бурятии за сутки произошло 14 пожаров
Обращений по поводу укусов меньше, чем в прошлом году
Она сообщила полицейским, что он изготавливает гашишное масло