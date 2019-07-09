В Бурятии снижается число ДТП

За полгода произошло 486 ДТП, за такой же период прошлого года - 516



С января по июль на дорогах Бурятии произошло 486 ДТП с 635 пострадавшими. Число аварий и травмированных в них людей снизилось, за такой же период прошлого года прошло 516 происшествий, а 691 человек получили травмы различной тяжести.



Однако число погибших увеличилось. За 6 месяцев был зарегистрирован 51 случай с летальным исходом, что на 10 больше, чем в прошлом году.



Основные причины аварий – это нарушение правил дорожного движения. По вине пьяных водителей совершено 75 ДТП, в которых погибло 19 человек, 118 получили травмы.



- Таким образом, каждая 6 авария происходит по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения. При этом сотрудниками ГИБДД ежедневно задерживается до 20 водителей в состоянии опьянения. Всего с начало года в отношении нетрезвых водителей было возбуждено 2181 административное дело. 624 водителей отказались от прохождения освидетельствования и 622 задержаны за повторную езду в пьяном виде, - рассказала инспектор по особым поручениям УГИБДД МВД по Бурятии Наталья Шагдуржапова.



Самым распространённым видом ДТП в республике остаются наезды на пешеходов. Подобных случаев было зарегистрировано 165. Также Наталья Шагдуржапова отметила, что не всегда в наезде на людей виноваты водители.



- По собственной неосторожности пешеходов произошло 69 ДТП, в которых погибли 12 человек, 60 получили травмы. При этом в 38 случая, пешеходы находились на дороге в состоянии алкогольного опьянения. Это привело к гибели 12 человек и ранению 26 человек, - отметила Наталья Шагдуржапова.



Отдельное внимание полицейские уделяют водителям мотоциклов. С начало года с их участием зарегистрировано 49 ДТП. В ни погибло 3 человека и 42 получили травмы. За первую неделю июля уже произошло 10 аварий с участием мотоциклистов.



