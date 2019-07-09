Мстительный улан-удэнец поцарапал машину бывшей возлюбленной

Мужчина воспользовался моментом, пока женщина находилась в салоне красоты



В середине мая 31-летний улан-удэнец поцарапал кузов автомобиля бывшей сожительницы. В это время женщина находилась в маникюрном салоне. После этого мужчина сбежал. Ущерб составил 40 тысяч рублей.



Установить личность хулигана полицейским помогла запись с камеры видеонаблюдения на доме, в котором находится салон красоты.



Подозреваемый задержан полицейскими. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательство, попытку грабежа, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.



Возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение имущества. Ведётся дознание, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

