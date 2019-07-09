Обращений по поводу укусов меньше, чем в прошлом году
Укусы клещей зарегистрированы во всех районах Бурятии. Наибольшее количество зарегистрировано в Кабанском – 681 случай, в Тункинском – 151, Прибайкальском районах – 140, окрестностях Улан-Удэ – 661 сл. Более 15% пострадавших отмечают укусы на собственных приусадебных участках, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
На сегодняшний день в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 2593 человек, из них 726 детей, что на 18% ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года.
Продолжается вакцинопрофилактика клещевого энцефалита, с начала года привито 49485 человека, планируется привить более 53 тысячи человек.
В текущем сезоне запланировано провести обработки на площади более 2750 га территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций. В настоящее время противоклещевые обработки проведены на площади 2460 га.
В Бурятии назвали районы, где чаще всего кусают клещи
Происшествия, Фото:
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