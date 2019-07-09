В горах Бурятии действуют лесные пожары





Также тушение осложняется сильным ветром и неблагоприятными метеоусловиями. Более 100 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников продолжают бороться с огнём в ручном режиме.



- Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, - поясняют в агентстве лесного хозяйства.



За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 12 лесных пожаров в Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Курумканском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Хоринском районах. На сегодня локализовано два очага, ликвидировано шесть пожаров, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.В Северо-Байкальском районе продолжается тушение четырёх лесных пожаров, возникших от гроз. Очаги находятся в труднодоступной горной местности, использование тяжёлой и лесопожарной техники для тушения невозможно. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 452 га. Доставка сил и средств ведётся вертолётами «Ми-8» и «Ми-2».