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В горах Бурятии действуют лесные пожары

В горах Бурятии действуют лесные пожары
Происшествия, 
На севере Бурятии действуют лесные пожары в трудноступной местности

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 12 лесных пожаров в Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Курумканском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Хоринском районах. На сегодня локализовано два очага, ликвидировано шесть пожаров, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.

В Северо-Байкальском районе продолжается тушение четырёх лесных пожаров, возникших от гроз. Очаги находятся в труднодоступной горной местности, использование тяжёлой и лесопожарной техники для тушения невозможно. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 452 га. Доставка сил и средств ведётся вертолётами «Ми-8» и «Ми-2». 

Также тушение осложняется сильным ветром и неблагоприятными метеоусловиями. Более 100 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников продолжают бороться с огнём в ручном режиме. 

- Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, - поясняют в агентстве лесного хозяйства. 
лесные пожары
 
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