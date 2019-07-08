Погибшему было 45 лет
7 июля в реке Шилка в Забайкальском крае утонул 45-летний житель города Сретенск. По данному факту следователи проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
7 июля около 10 утра в Сретенске двое мужчин решили перебраться в другую часть города, переплыв местную реку на автомобильной камере. Во время переправы 45-летний мужчина решил доплыть до берега самостоятельно и утонул. Добравшись до берега, второй мужчина сообщил о происшествии в полицию.
Следователи опросили мужчину, осмотрели место происшествия. Совместно с сотрудниками полиции устанавливаются очевидцы произошедшего.
Забайкалец утонул, переплывая реку на автомобильной камере
Происшествия, Фото:
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