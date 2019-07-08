Упавшая со ступеньки трамвая ангарчанка отсудила 315 тысяч

Женщина долго лечилась в больнице



33-летняя ангарчанка взыскала 315 тысяч рублей компенсации за падение со ступеньки трамвая.



Всё произошло в феврале 2018 года, когда женщина поскользнулась на обледеневшей ступеньке трамвая и упала.



Женщина получила телесные повреждения. Её увезли в больницу, где ей была проведена операция, затем длительное время находилась на стационарном лечении.



Пострадавшая обратилась в страховую компания АО «СОГАЗ», где перевозчик застраховал свою гражданскую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, с заявлением о выплате страхового возмещения, но получила отказ.



Суд пришёл к выводу, что отказ страховщика в выплате страхового возмещения является необоснованным, требования истицы удовлетворил.



Решением суда с АО «СОГАЗ» взысканы страховое возмещение, компенсация морального вреда, штраф, расходы на представителя в общем размере 315 тысяч рублей



Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.



