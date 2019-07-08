Женщина долго лечилась в больнице
33-летняя ангарчанка взыскала 315 тысяч рублей компенсации за падение со ступеньки трамвая.
Всё произошло в феврале 2018 года, когда женщина поскользнулась на обледеневшей ступеньке трамвая и упала.
Женщина получила телесные повреждения. Её увезли в больницу, где ей была проведена операция, затем длительное время находилась на стационарном лечении.
Пострадавшая обратилась в страховую компания АО «СОГАЗ», где перевозчик застраховал свою гражданскую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, с заявлением о выплате страхового возмещения, но получила отказ.
Суд пришёл к выводу, что отказ страховщика в выплате страхового возмещения является необоснованным, требования истицы удовлетворил.
Решением суда с АО «СОГАЗ» взысканы страховое возмещение, компенсация морального вреда, штраф, расходы на представителя в общем размере 315 тысяч рублей
Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.
Упавшая со ступеньки трамвая ангарчанка отсудила 315 тысяч
Происшествия, Фото:
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