Возбуждены уголовные дела
С начала года в лесах Улан-Удэ выявлено 34 незаконные порубки, объём вырубленной древесины составил 543 кубометра, нанесённый вред - 6,8 миллионов рублей. По 7 фактам вырубок установлены подозреваемые.
В последнее время лесничество для борьбы с незаконными рубками начали применять фото- и видеоловушки, которые устанавливают на всех въездах в лесные массивы. Информация в режиме онлайн посредством передачи ММС-сообщений передаётся в лесничество.
С помощью ловушек установлено двое подозреваемых «чёрных лесорубов». Все материалы по незаконным порубкам незамедлительно передаются в районные отделы полиции. Возбуждены уголовные дела, ведётся следствие, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ «чёрные лесорубы» попадают в фотоловушки
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