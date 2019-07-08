Экс-сотрудник РЖД получил четыре года колонии
В Бурятии судебные приставы взыскали с экс-работника РЖД уголовный штраф в размере 370 тысяч рублей за коррупционные преступления. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
41-летнему мужчине, занимавшему руководящую должность по кадровым и социальным вопросам локомотивного депо, было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного Кодекса. Ему вменили в вину получение взятки, превышение должностных полномочий и подделку официальных документов по девяти эпизодам.
По указанным обвинениям в октябре 2018 года мужчина был приговорён к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, осуждённого лишили права занимать определённые посты в государственных корпорациях, компаниях, муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации.
Мужчина заплатил уголовный штраф в 370 тысяч рублей.
- К должнику были применены комплексные меры принудительного характера, которые позволили взыскать сумму задолженности в кратчайшие сроки. На сегодняшний день взысканные денежные средства в размере 370 тысяч рублей перечислены в доход государства, - отмечает Руслан Божеев, начальник межрайонного отдела управления ФССП России по Бурятии.
В Бурятии коррупционер из РЖД заплатил штраф в 370 тысяч
Происшествия, Фото:
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