Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже из автомобиля в Мухоршибирском районе
2 июля в отдел полиции Мухоршибирского района поступило сообщение от 31-летнего местного жителя о краже. Мужчина рассказал, что ночью из его автомобиля, стоявшего в ограде дома, неизвестный похитил колеса, аккумулятор, магнитолу, набор ключей и иное имущество. Ущерб составил около 47 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в преступлении ранее судимого за кражу 21-летнего сельчанина. Молодой человек ранее подрабатывал автомехаником.
Он днём приметил стоящий во дворе автомобиль. Ночью, пока хозяин спал, проник в ограду и снял с автомобиля колеса, аккумулятор и магнитолу.
Возбуждено уголовное дело о краже. Похищенное изъято и возвращено владельцу.
В Бурятии автомеханик снял с машины колёса и аккумулятор
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