В Бурятии автомеханик снял с машины колёса и аккумулятор

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже из автомобиля в Мухоршибирском районе



2 июля в отдел полиции Мухоршибирского района поступило сообщение от 31-летнего местного жителя о краже. Мужчина рассказал, что ночью из его автомобиля, стоявшего в ограде дома, неизвестный похитил колеса, аккумулятор, магнитолу, набор ключей и иное имущество. Ущерб составил около 47 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в преступлении ранее судимого за кражу 21-летнего сельчанина. Молодой человек ранее подрабатывал автомехаником.



Он днём приметил стоящий во дворе автомобиль. Ночью, пока хозяин спал, проник в ограду и снял с автомобиля колеса, аккумулятор и магнитолу.



Возбуждено уголовное дело о краже. Похищенное изъято и возвращено владельцу.





