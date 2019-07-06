В Улан-Удэ следователь выстрелил в полицейского



- В связи с тем, что стрелявший является следователем одного из следственных подразделений регионального следственного управления отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Бурятии по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба Следкома.



Стражам порядка предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего. На время расследования подозреваемый сотрудник отстранен от занимаемой должности, его заключили под домашний арест.





В республиканском МВД проводят проверку в связи с ранением сотрудника полиции. 2 июля пострадавший подал рапорт о выходе на пенсию. В тот злополучный вечер, 4 июля, он отдыхал в кафе с друзьями, как один из сидящих за столом произвёл выстрел.- В настоящее время пострадавший находится в медицинском учреждении, ему сделана операция. Следственные органы выясняютобстоятельства данного происшествия, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.По предварительным данным, в этот день он находился в кафе на улице Трубачеева вместе с двумя бывшими одноклассниками. Однако один из которых через некоторое время достал из сумки травматический пистолет, направил оружие в сторону потерпевшего, и выстрелил. При этом никаких конфликтов между ними не было. После этого владелец оружия оказал раненному первую помощь и отвез его на такси в больницу.