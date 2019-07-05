Серия резонансных убийств была совершена с 95 по 99 годы
В Чите шести участникам преступной группировки предъявлено обвинение в убийствах. По версии следствия, они убили не менее десяти человек в 1995-1999 годах, в том числе пять человек в Читинской области, остальных – в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю.
Обвиняемые входили в преступную группировку, действовавшую в Москве и Читинской области в течение 1993-1999 годов. Руководитель криминальной структуры в начале 90-х годов являлся владельцем компании, которая занималась железнодорожными грузоперевозками. В то же время он занимал высокое положение в преступной среде, а возглавляемая им группировка контролировала один из вокзалов столицы.
Для расширения криминального влияния на предпринимателей и устранения конкурентов он организовал вооружённую группу из числа своих знакомых, в которую входило не менее 10 человек, в том числе «штатный» киллер.
Преступления совершались с использованием огнестрельного оружия: автомата Калашникова, пистолета ТТ, пистолета Макарова, Вальтера и пистолет-пулемета модели «Кедр». Оружие члены группы хранили в тайниках, оборудованных в квартирах и гаражах в различных городах России.
Активная деятельность ОПГ прекратилась в 1999 году после того, как её лидер был привлечен к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления и ему было назначено наказание в местах лишения свободы.
Сейчас шесть обвиняемых находятся под стражей.
В отношении остальных четырех участников группировки уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. Трое из них оказались убиты в ходе криминальных разборок.
В Чите предъявили обвинение членам ОПГ, убивавшей людей в 90-х
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