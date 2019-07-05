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16 тысяч пострадавших от паводков жителей Иркутской области получили по 10 тысяч

16 тысяч пострадавших от паводков жителей Иркутской области получили по 10 тысяч
Происшествия, 
16507 пострадавших в результате паводка получили единовременную материальную помощь

Размер единовременной выплаты составляет 10 тыс. рублей на человека. Общая сумма произведённых выплат составляет 165 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Всего же в списках на получение единовременной материальной помощи на данный момент находится 21761 человек, пострадавших в результате наводнения. Этот список сегодня будет полностью отработан. В течение дня деньги получат 5254 человека.

Сегодня пострадавшим от паводка начнут выплачивать компенсации по утрате имущества первой необходимости, в состав которого входят холодильник, плита, мебель. При частичной утрате сумма компенсации составляет 50 тысяч рублей, при полной - 100 тысяч рублей.

Размер выплаты определяют члены оценочных комиссий, которые совершают подомовой обход затопленных населённых пунктов. Всего работает 76 оценочных комиссий, в них входит 389 человек. Это специалисты разных ведомств, в том числе регионального министерства строительства, служб государственного жилищного и строительного надзоров, министерства жилищной политики, энергетики и транспорта, Фонда капитального ремонта, министерства социального развития, опеки и попечительства, министерства сельского хозяйства.

По данным на вечер 4 июля, оценочные комиссии обследовали 1894 дома. Подготовлены документы для проведения выплат. Средства будут выплачены безналичным способом, их переведут на счета пострадавших в кредитных организациях.

Также вчера были начаты выплаты семьям людей, погибших в результате наводнения. Средства переведены четырем семьям, три из них проживают в Нижнеудинском районе, одна – в Тулуне.

Всего по последним данным, обнаружены погибшими 21 человек, пропавшими без вести считаются 13 человек. Из ранее заявленных в розыск живыми обнаружено 24 человека.

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