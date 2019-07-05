Ущерб оценивается в миллион рублей
В Ононском районе суд вынес приговор о незаконной добыче пяти краснокнижных дзеренов с ущербом в 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе арокуратуры Забайкальского края.
В ноябре 2018 года в охотничьи угодья Ононского района один из обвиняемых загонял краснокнижных антилоп – дзеренов, а второй отстреливал их из двуствольного охотничьего ружья.
Всего они выследили и добыли пять особей.
Преступная деятельность мужчин пресечена органами полиции, которые на месте изъяли транспорт, орудия преступления и туши животных.
Суд признал браконьеров виновными и назначил одному из них наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца условно с испытательным сроком 4 года. В отношении второго мужчины уголовное дело прекращено в связи с его смертью незадолго до судебного разбирательства.
В Забайкалье браконьеры убили пять краснокнижных антилоп
Происшествия, Фото:
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