В Забайкалье браконьеры убили пять краснокнижных антилоп

Ущерб оценивается в миллион рублей



В Ононском районе суд вынес приговор о незаконной добыче пяти краснокнижных дзеренов с ущербом в 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе арокуратуры Забайкальского края.



В ноябре 2018 года в охотничьи угодья Ононского района один из обвиняемых загонял краснокнижных антилоп – дзеренов, а второй отстреливал их из двуствольного охотничьего ружья.



Всего они выследили и добыли пять особей.



Преступная деятельность мужчин пресечена органами полиции, которые на месте изъяли транспорт, орудия преступления и туши животных.



Суд признал браконьеров виновными и назначил одному из них наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца условно с испытательным сроком 4 года. В отношении второго мужчины уголовное дело прекращено в связи с его смертью незадолго до судебного разбирательства.



