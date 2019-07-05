Клещи покусали почти 3 тысячи жителей Бурятии

В Бурятии продолжают ставить прививки против клещевого энцефалита



На 1 июля в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 2387 человек, в том числе 695 детей. Это на 29% ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Кабанском (621), Тункинском (144), Прибайкальском (119) районах, окрестностях г. Улан-Удэ (627) Более 15% пострадавших получили укусы на собственных приусадебных участках.



Продолжается вакцинация от клещевого вирусного энцефалита. С начала года привито 48944 человека, планируется привить более 53 тыс. человек.

