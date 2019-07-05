Выпускница из Улан-Удэ, ехавшая поступать в Иркутск, попала в ДТП

- Ехавший в направлении улицы Дорожная в левом ряду пенсионер на ИЖ на светофоре совершил столкновение с автомобилем «Тойота Рактис». За рулём «Тойоты» тоже был пенсионер, - сообщил «Байкал-Daily» очевидец аварии.











По словам очевидцев, семья ехала в Иркутск, куда девушка собиралась поступать после окончания школы.











Сегодня в 9.30 часов в посёлке Солдатский в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадали бабушка и её 17-летняя внучка.В результате ДТП пострадали пожилая супруга водителя «Тойоты» и их 17-летняя внучка. По предварительной информации, они были госпитализированы – об этом сообщают проезжавшие мимо люди.