Выпускница из Улан-Удэ, ехавшая поступать в Иркутск, попала в ДТП

В Улан-Удэ в ДТП пострадали бабушка и внучка
Сегодня в 9.30 часов в посёлке Солдатский в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадали бабушка и её 17-летняя внучка.
- Ехавший в направлении улицы Дорожная в левом ряду пенсионер на ИЖ на светофоре совершил столкновение с автомобилем «Тойота Рактис». За рулём «Тойоты» тоже был пенсионер, - сообщил «Байкал-Daily» очевидец аварии.
В результате ДТП пострадали пожилая супруга водителя «Тойоты» и их 17-летняя внучка. По предварительной информации, они были госпитализированы – об этом сообщают проезжавшие мимо люди.
По словам очевидцев, семья ехала в Иркутск, куда девушка собиралась поступать после окончания школы.
В Улан-Удэ в ДТП пострадали бабушка и внучка
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