Сообщники распределили между собой роли
38-летняя жительница Иркутска и её знакомые, супруги в возрасте 40 лет, с августа 2017 года сбывали героин в Свердловском и Октябрьском районах.
Сообщники использовали различные способы конспирации, применяли меры предосторожности. Каждый сообщник выполнял строго отведённую функцию – от получения наркотиков до их дальнейшей продажи.
В 2018 году их деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Две обвиняемые были задержаны с поличным при попытке сбыта героина. Вскоре оперативники вышли на след ещё одного соучастника.
Одна из фигурантов дела ранее была осуждена за незаконный оборот запрещённых веществ. В ходе обысков по местам проживания задержанных изъяты вещественные доказательства.
Спустя 10 месяцев работы следователей уголовное дело, возбуждённое по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц» направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске женщина и семейная пара продавали героин
Происшествия, Фото:
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