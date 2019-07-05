В Иркутске женщина и семейная пара продавали героин

Происшествия, Фото: из архива

Сообщники распределили между собой роли



38-летняя жительница Иркутска и её знакомые, супруги в возрасте 40 лет, с августа 2017 года сбывали героин в Свердловском и Октябрьском районах.



Сообщники использовали различные способы конспирации, применяли меры предосторожности. Каждый сообщник выполнял строго отведённую функцию – от получения наркотиков до их дальнейшей продажи.



В 2018 году их деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Две обвиняемые были задержаны с поличным при попытке сбыта героина. Вскоре оперативники вышли на след ещё одного соучастника.



Одна из фигурантов дела ранее была осуждена за незаконный оборот запрещённых веществ. В ходе обысков по местам проживания задержанных изъяты вещественные доказательства.



Спустя 10 месяцев работы следователей уголовное дело, возбуждённое по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц» направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

