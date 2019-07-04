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Обидчивая жительница Бурятии обвинила мужа в избиении

Обидчивая жительница Бурятии обвинила мужа в избиении
Происшествия,  Фото:pixabay.com
После ссоры с супругом женщина сама оказалась на скамье подсудимых

Жительница Бичурского района Бурятии поссорилась с мужем. Обиженная женщина решила отмстить ему и соврала полицейским, что супруг угрожал убийством и избивал её.

Женщину предупредили об уголовной ответственности за ложный донос, но она настаивала на том, что супруг совершил преступление.

Но по результатам доследственной проверки она сама была привлечена по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Ложный донос». Суд назначил ей 100 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.
ложный донос
 
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